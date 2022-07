Nemcov chystajú na nedostatok plynu v zime. Zo strany Ruska je viditeľný vzorec, hovorí minister

Gazprom v júni výrazne obmedzil dodávky cez Nord Stream 1. Zdôvodňuje to oneskorením pri oprave kompresorových turbín firmou Siemens Energy. Spoločnosť sa voči tomu ohradila. "Aj keby to tak bolo, nikdy by to neospravedlnilo také veľké obmedzenie toku plynu," povedal jej šéf.

Zahraničná ekonomika